"Хочу стать игроком стартового состава". Тугарев - о новом контракте с "Локо"

Полузащитник "Локомотива" Роман Тугарев заявил, что хочет стать игроком стартового состава железнодорожников. В пятницу 20-летний хавбек продлил контракт с клубом до 2022 года.
- Все прошло хорошо, - приводит слова Тугарева официальный сайт "Локомотива". - Эмоции положительные. Я рад продлить контракт с родным клубом. Хочу добиться максимума, задачи самые высокие. Моя следующая цель - стать игроком стартового состава.
В текущем сезоне Тугарев провел 7 матчей за "Локомотив" и не отметился результативными действиями.
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