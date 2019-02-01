"Хочу стать игроком стартового состава". Тугарев - о новом контракте с "Локо"

Полузащитник "Локомотива" Роман Тугарев заявил, что хочет стать игроком стартового состава железнодорожников. В пятницу 20-летний хавбек продлил контракт с клубом до 2022 года.

- Все прошло хорошо, - приводит слова Тугарева официальный сайт "Локомотива". - Эмоции положительные. Я рад продлить контракт с родным клубом. Хочу добиться максимума, задачи самые высокие. Моя следующая цель - стать игроком стартового состава.

В текущем сезоне Тугарев провел 7 матчей за "Локомотив" и не отметился результативными действиями.

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