Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, в какой футбол будет играть его команда в РПЛ. В досрочно завершенном первенстве ФНЛ она заняла второе место, лишь по дополнительным показателям опередив «Чертаново».

— Я всегда исхожу от соперника, анализируем с помощниками, — сказал Юран в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Мне дают выкладку, за счет чего можно положительно сыграть или минимизировать отрицательные стороны. Будем играть в футбол, не нужно отбиваться. Вижу, что команда может обыгрывать коллективы РПЛ. Конечно, к каждому сопернику будем с уважением относиться, разбирать, просматривать. Нужно также получать удовольствие от игры.

Самый интересный соперник? Нет такого, чтобы была какая-то команда. А так хочется посоревноваться со «Спартаком». Играл там все-таки.