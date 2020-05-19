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«Хочется посоревноваться со «Спартаком». Сергей Юран — о «Химках» в РПЛ

02:36
Сергей Юран. Фото "СЭ"
Сергей Юран. Фото "СЭ"
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, в какой футбол будет играть его команда в РПЛ. В досрочно завершенном первенстве ФНЛ она заняла второе место, лишь по дополнительным показателям опередив «Чертаново».

— Я всегда исхожу от соперника, анализируем с помощниками, — сказал Юран в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Мне дают выкладку, за счет чего можно положительно сыграть или минимизировать отрицательные стороны. Будем играть в футбол, не нужно отбиваться. Вижу, что команда может обыгрывать коллективы РПЛ. Конечно, к каждому сопернику будем с уважением относиться, разбирать, просматривать. Нужно также получать удовольствие от игры.

Самый интересный соперник? Нет такого, чтобы была какая-то команда. А так хочется посоревноваться со «Спартаком». Играл там все-таки.

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