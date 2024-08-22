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Хлестов считает, что «Спартак» сумел восстановиться от потери Промеса

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Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Хлестов в комментарии «СЭ» оценил, как клуб смог компенсировать потерю нападающего Квинси Промеса.

«На мой взгляд, «Спартак» восстановился от потери Промеса. Да, Квинси не помешал бы, конечно. Полгода срок еще такой, можно вернуться, но все от него будет зависеть. Хотелось бы, чтобы вернулся, но это будет очень тяжело. Смотря какая у него сила воли», — сказал Хлестов «СЭ».

Летом 2024 года у Промеса закончился контракт со «Спартаком», на данный момент игрок находится без клуба и тренируется индивидуально.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

Александр Абустин

Дмитрий Хлестов
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
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 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
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 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
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