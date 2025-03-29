«Химки» — «Пари НН»: стартовые составы на матч

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Пари НН» на матч 22-го тура РПЛ.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Степанов, Голубович, Бакаев, Берковский, Вера, Корредера, Заболотный, Руденко.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Магкеев, Александров, Кастильо, Эктов, Майга, Вешнер Тичич, Грулев, Кокшаров, Боселли.

Игра пройдет на стадионе «Арена Химки» и начнется в 16.30 по московскому времени.