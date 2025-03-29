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29 марта 2025, 16:40

«Химки» — «Пари Нижний Новгород»: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Химки» и «Пари Нижний Новгород» встретятся в чемпионате России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Химки» примут «Пари Нижний Новгород» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 29 марта. Игра пройдет на «Арене Химки», начало — в 16.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Химки» — «Пари Нижний Новгород» можно знакомиться в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.
29 марта 2025, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
2:0
Пари Нижний Новгород

По итогам 21 тура чемпионата России «Химки» набрали 20 очков, «Пари Нижний Новгород» — 19. Встреча команд в первом круге РПЛ в августе 2024 года завершилась победой нижегородцев со счетом 1:0.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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