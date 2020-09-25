«Химки» объявили о назначении Анохина новым гендиректором клуба, Ульянов — новый спортивный директор
Как ранее сообщал «СЭ», президент Московской федерации футбола и член исполкома РФС Сергей Анохин назначен новым генеральным директором «Химок».
— Новым генеральным директором футбольного клуба «Химки» стал футбольный функционер Сергей Анохин, заменивший на этой должности Александра Зайцева, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба. — Спортивным директором «Химок» назначен Дмитрий Ульянов, который ранее занимал аналогичную должность в нашем клубе с 2018 по 2020 год.
«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, в 8 матчах сезона набрав 3 очка и потерпев 5 поражений. Ранее клуб расстался с главным тренером Дмитрием Гунько.
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/sentyabr/sergey-anokhin-novyy-generalnyy-direktor-khimok/