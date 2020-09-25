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«Химки» объявили о назначении Анохина новым гендиректором клуба, Ульянов — новый спортивный директор

13:45
Сергей Анохин. Фото ФК «Химки»
Сергей Анохин. Фото ФК «Химки»
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Как ранее сообщал «СЭ», президент Московской федерации футбола и член исполкома РФС Сергей Анохин назначен новым генеральным директором «Химок».

— Новым генеральным директором футбольного клуба «Химки» стал футбольный функционер Сергей Анохин, заменивший на этой должности Александра Зайцева, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба. — Спортивным директором «Химок» назначен Дмитрий Ульянов, который ранее занимал аналогичную должность в нашем клубе с 2018 по 2020 год.

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, в 8 матчах сезона набрав 3 очка и потерпев 5 поражений. Ранее клуб расстался с главным тренером Дмитрием Гунько.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/sentyabr/sergey-anokhin-novyy-generalnyy-direktor-khimok/

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