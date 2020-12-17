«Локомотив» проиграл «Химкам»

«Химки» обыграли «Локомотив» (3:2) в матче 19-го тура Тинькофф российской премьер-лиги.

Гжегож Крыховяк вывел гостей вперед на 15-й минуте. Затем с пенальти сравнял результат Аршак Корян, это произошло на 26-й минуте. На 37-й минуте второй мяч «Локо» забил Мурило. Сравнял результат под занавес матча Илья Кухарчук (85-я минута). Победу хозяевам в конце игры принес гол Александра Долгова.

«Химки» набрали 25 очков и занимают 11-е место. У «Локо» 28 очков и восьмая позиция.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

19-й тур

«Химки» — «Локомотив» (Москва) — 3:2 (1:2)

Голы: Крыховяк, 15 (0:1). Корян, 26 — с пенальти (1:1). Мурило, 37 (1:2). Кухарчук, 85 (2:2). Долгов, 90+3 (3:2).

«Химки»: Лантратов, Тихий, Логашов, Данилкин, Филин, Корян (Тихонов, 65), Могилевец, Трошечкин, Конате, Кухарчук, Дядюн (Долгов, 65).

«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Мурило, Райкович, Рыбус, Игнатьев (Рыбчинский, 80), Магкеев (Камано, 89), Куликов, Крыховяк, Миранчук, Лисакович (Эдер, 76).

Предупреждения: Корян, 44. Куликов, 57. Райкович, 83.

Судьи: Матюнин. Мосякин (оба — Москва), Сейфетдинов (Казань).

ВАР: Кукуян (Сочи). Кобзев (Москва).

17 декабря. Химки. Стадион «Арена Химки».