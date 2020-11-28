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«Химки» — «Краснодар»: видеотрансляция матча

16:00
«Химки» — «Краснодар». Фото Андрей Шрамко/ФК «Краснодар»
«Химки» — «Краснодар». Фото Андрей Шрамко/ФК «Краснодар»
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28 ноября «Химки» на своем поле проведут матч 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром». Игра начнется в 16.30 (мск).

Подмосковная команда с 15 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» — 21 балл и 9-я строчка.

Следить за встречей «Химки» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Химки» — «Краснодар»

Химки — Краснодар

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