«Химки» — «Краснодар»: Мусаев получил красную карточку за жест арбитру
По окончании матча 16-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Краснодар» (1:0) главный тренер «быков» Мурад Мусаев был удален с поля.
37-летний российский специалист после финального свистка выбежал на поле. Мусаев подошел к главному арбитру встречи Сергею Иванову, став активно предъявлять ему претензии. Тренер показывал жесты руками, намекая на то, что он плохо видит. Спустя некоторое время Иванов показал ему красную карточку.
Ранее в текущем сезоне Мусаев уже удалялся после матча 6-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). Тогда он аналогично появился на поле после игры.
Единственный гол в прошедшей встрече забил форвард «Химок» Мохамед Конате на 67-й минуте встречи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю