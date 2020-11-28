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«Химки» — «Краснодар»: Мусаев получил красную карточку за жест арбитру

18:27
28 ноября. Химки. «Химки» — «Краснодар» — 1:0. Сергей Иванов показывает красную карточку Мураду Мусаеву. Фото Матч Премьер
28 ноября. Химки. «Химки» — «Краснодар» — 1:0. Сергей Иванов показывает красную карточку Мураду Мусаеву. Фото Матч Премьер
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По окончании матча 16-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Краснодар» (1:0) главный тренер «быков» Мурад Мусаев был удален с поля.

37-летний российский специалист после финального свистка выбежал на поле. Мусаев подошел к главному арбитру встречи Сергею Иванову, став активно предъявлять ему претензии. Тренер показывал жесты руками, намекая на то, что он плохо видит. Спустя некоторое время Иванов показал ему красную карточку.

Ранее в текущем сезоне Мусаев уже удалялся после матча 6-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). Тогда он аналогично появился на поле после игры.

Единственный гол в прошедшей встрече забил форвард «Химок» Мохамед Конате на 67-й минуте встречи.

Химки — Краснодар

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