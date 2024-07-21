«Химки» не реализовали два пенальти и сыграли вничью с «Динамо» из Махачкалы

«Химки» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ — 1:1.

Счет на 33-й минуте открыл защитник гостей Идар Шумахов. «Химки» отыгрались благодаря голу Антона Заболотного на 51-й минуте.

Подмосковная команда не реализовала два пенальти в первом тайме — на 23-й минуте Александр Руденко пробил в перекладину, а на 39-й Хетаг Хосонов ударил в штангу.

В следующем туре «Химки» на своем поле примут «Спартак». Игра пройдет 28 июля. Махачкалинцы в этот же день в гостях встретятся со «Спартаком».