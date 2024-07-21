«Химки» — «Динамо» Махачкала: гол гостей отменен из-за игры рукой

Гол махачкалинского «Динамо» не засчитали в концовке матча против «Химок» в первом туре РПЛ — 1:1.

На 87-й минуте забил защитник защитник гостей Максим Храмцов, но взятие ворот отменили из-за его игры рукой.