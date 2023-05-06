«Химки» — «Динамо»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В субботу, 6 мая, состоится матч 26-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Химки» на своем поле примут «Динамо». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге «Динамо» уверенно разгромило соперника со счетом 6:1. Два последних матчах в РПЛ бело-голубые проиграли («Зениту» и «Факелу»).

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Химки» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».