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«Химки» — ЦСКА: Гайч не попал в стартовый состав армейцев

15:00
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Стали известны стартовые составы на первый матч нового сезона Тинькофф РПЛ между «Химками» и ЦСКА. Новичок хозяев Брайан Идову выйдет в основе, нападающий гостей Адольфо Гайч — в запасе. Встреча пройдет на «Арене Химки», начало — 16:00 (мск).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн.

Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Мурнин, Засеев, Мишуков, Конате, Алиев.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеес, Карпов, Набабкин, Дзагоев, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Чалов.

Запасные: Тороп, Васин, Котин, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Сигурдссон, Шкурин, Гайч.

Химки — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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