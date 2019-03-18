Хеведес рассказал, что был заменен в матче против "Краснодара" из-за сотрясения мозга

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес объяснил, почему был заменен в матче 20-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:0). Немецкий футболист получил сотрясение мозга.

– Замена была из-за сотрясения мозга, но я уже чувствую себя лучше. Тем не менее, команда приложила усилия для победы! Поздравляю! – написал Хеведес в своем Инстаграме.

В текущем сезоне немецкий футболист провел 20 матчей в составе московского клуба и забил три мяча.​

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