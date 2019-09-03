Хердур Магнуссон: «У «Спартака» отличный состав, но ЦСКА сильнее»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон высоко оценил уровень игроков «Спартака». Однако исландец считает, что армейский клуб обходит принципиального соперника. После 8 туров на счету ЦСКА 16 очков, у «Спартака» на 2 меньше, но красно-белые победили в очном противостоянии (2:1).

— У «Спартака» отличный состав. Клуб покупает реально дорогих исполнителей. Более того, у «Спартака» шире выбор, — сказал Магнуссон. — Просто длиннее скамейка. Но уверен, что как команда мы сильнее. И сплоченнее. В дерби нам не повезло, однако мы еще возьмем реванш и докажем, что ЦСКА лучше.

Полностью интервью Магнуссона