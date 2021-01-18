Хендрикс о тренере «Спартака» Чепзановиче: «Он настоящий зверь»

Новичок «Спартака» полузащитник Йоррит Хендрикс поделился мнением о методах работы тренера по физпоготовке Владимира Чепзановича.

«У меня был отличный первый день, — сказал Хендрикс в интервью клубной пресс-службе. — Я хорошо поработал в зале перед тренировкой. Здорово быть на поле со всеми парнями. Я наконец узнал их лично и узнал, какие они игроки, что самое важное. Тренер по физподготовке? Я слышал от парней, что он зверь. Сегодня в зале перед завтраком было немного тяжело. У меня был отличный первый день, но да, он настоящий зверь».

25-летний Хендрикс перешел в «Спартака» из ПСВ в зимнее трансферное окно.