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Хендрикс о тренере «Спартака» Чепзановиче: «Он настоящий зверь»

11:30
Йоррит Хендрикс. Фото ФК «Спартак»
Йоррит Хендрикс. Фото ФК «Спартак»
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Новичок «Спартака» полузащитник Йоррит Хендрикс поделился мнением о методах работы тренера по физпоготовке Владимира Чепзановича.

«У меня был отличный первый день, — сказал Хендрикс в интервью клубной пресс-службе. — Я хорошо поработал в зале перед тренировкой. Здорово быть на поле со всеми парнями. Я наконец узнал их лично и узнал, какие они игроки, что самое важное. Тренер по физподготовке? Я слышал от парней, что он зверь. Сегодня в зале перед завтраком было немного тяжело. У меня был отличный первый день, но да, он настоящий зверь».

25-летний Хендрикс перешел в «Спартака» из ПСВ в зимнее трансферное окно.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=SbdWIUtDWN4&feature=emb_logo

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