Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта сообщил, что петербуржцы не будут делать серьезных приобретений в зимнее трансферное окно. По его словам, петербуржцы ждут восстановления после травмы Малкома и возвращения Александра Кокорина, который отбыл тюремный срок.

— Что касается зимнего периода дозаявок, не думаю, что будет много новостей, — сказал Рибалта в эфире передачи «Инсайдеры». — Во-первых, в «Зените» уже собран очень хороший состав, куда не всегда проходят сильные футболисты, которые вынуждены оставаться в запасе. Ну, а во-вторых, вот-вот вернутся в строй такие важные игроки, как Кокорин и Малком. Это два больших зимних трансфера для нас, то, чего мы ждем больше всего.

Не думаю, что ситуация поменяется даже в случае выхода команды в плей-офф Лиги чемпионов. Возвращение Кокорина и Малкома — это уже серьезное усиление для клуба на европейской арене. Но давайте отдадим должное тем футболистам, которые сейчас играют в «Зените», потому что именно они принесли нам эти результаты.