Хавбек «Уфы» сразился с 9-летним мальчиком в футбольном фристайле
14:22
Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов сразился в футбольном фристайле с действующим воспитанником школы «Уфа-2009» 9-летним Муратом Туляковым, информирует клубная пресс-служба. Игроки показали свое мастерство в чеканке мяча, а также продемонстрировали различные трюки.
В текущем сезоне 19-летний Емельянов сыграл в 9 матчах, в которых отдал одну голевую передачу.
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