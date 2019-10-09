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Хавбек «Уфы» сразился с 9-летним мальчиком в футбольном фристайле

14:22
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Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов сразился в футбольном фристайле с действующим воспитанником школы «Уфа-2009» 9-летним Муратом Туляковым, информирует клубная пресс-служба. Игроки показали свое мастерство в чеканке мяча, а также продемонстрировали различные трюки.

В текущем сезоне 19-летний Емельянов сыграл в 9 матчах, в которых отдал одну голевую передачу.

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