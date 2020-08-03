Хавбек «Ростова» Глебов пообещал после гола покрасить бороду в желто-синий цвет
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился ожиданиями от предстоящего сезона в чемпионате России.
— У команд не было полноценного отпуска. Успел восстановиться?
— Все нормально. Надо играть в любых условиях, все в одинаковой ситуации. Сейчас тренерский штаб проводит с нами работу, готовимся к сезону.
— Как провел несколько выходных дней?
— Прилетала мама. Пообщались с ней, показал ей внучку. Провел время с семьей.
— Как атмосфера в команде?
— Все как обычно супер! Настрой на новый сезон очень хороший.
— В прошлом сезоне ты обещал перекрасить бороду если забьешь гол. Обещание переносится на новый сезон?
— Да, как только забью, обязательно перекрашу ее в желто-синие цвета клуба.
— Что хотел бы сказать болельщикам?
— Надеюсь, в скором времени ситуация позволит большему количеству зрителей приходить на стадион. Передаю им привет и жду всех на «Ростов Арене», — сказал Глебов в интервью клубной пресс-службе «Ростова».
В сезоне-2019/20 20-летний хавбек провел 21 матч за «Ростов» и не отметился результативными действиями.
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