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Сегодня, 11:15

Черников не считает себя грубым игроком: «Агрессивно иду от большого желания побеждать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в интервью «СЭ» заявил, что не считает себя грубым игроком.

— У тебя репутация одного из самых жестких игроков лиги. Кордоба рассказывал, что если ты видишь ногу, то с ней пора прощаться. Почему предпочитаешь такой стиль?

— Не сказал бы, что я грубый. Где-то, возможно, чересчур агрессивно иду. Но это от большого желания побеждать. Не люблю проигрывать единоборства.

— То есть не ты главный тафгай лиги?

— Нет.

— У тебя есть индивидуальный тренер. Как часто занимаешься с ним?

— Три раза в неделю. Он составляет план тренировок и знает, какие у меня нагрузки в клубе. Учитывая это, мы регулируем упражнения. В основном это профилактика травматизма и стретчинг.

— Как к этому относятся в клубе?

— Нормально.

— Он как-то сказал, что ты — готовый боец для UFC. Что тренер имел в виду?

— Не знаю. Но, скорее всего, он говорил про мои физические данные.

Черников — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне 24-летний полузащитник сыграл в 34 матчах и забил 1 гол.

«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова

Александр Черников (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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