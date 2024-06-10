Черников ответил на вопрос о своем будущем

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «быками».

— Писали, что клуб предложил тебе новый контракт. Возникает много слухов об интересе, в том числе из Европы. Ты намерен остаться?

— Посмотрим. Я сейчас был головой и мыслями в сборной, ни о чем другом не думал, пока рано о чем-то говорить.

— Было ли хоть одно реальное предложение?

— Предложения приходят в клуб, мне об этом ничего не говорили.

— Ты вообще рассматриваешь какие-то российские клубы, кроме «Краснодара»? Или если и переходить, то только в Европу?

— Честно, не люблю таких вопросов.

Черников — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне 24-летний полузащитник сыграл в 34 матчах и забил 1 гол.

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