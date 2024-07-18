Иван Илич прибыл на сборы «Торино»

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини сообщил «СЭ», что полузащитник «Торино» Иван Илич приехал на сборы команды в Пинцоло.

«Сегодня вечером Илич прибыл на базу в Пинцоло», — сказал Джулини «СЭ».

16 июля сообщалось, что «Зенит» согласовал с туринским клубом детали перехода Илича.

Летние сборы «Торино» проходят с 17 по 27 июля.