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Сегодня, 23:07

Иван Илич прибыл на сборы «Торино»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Иван Илич.
Фото Альберто Джулини, Соцсети

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини сообщил «СЭ», что полузащитник «Торино» Иван Илич приехал на сборы команды в Пинцоло.

«Сегодня вечером Илич прибыл на базу в Пинцоло», — сказал Джулини «СЭ».

16 июля сообщалось, что «Зенит» согласовал с туринским клубом детали перехода Илича.

Летние сборы «Торино» проходят с 17 по 27 июля.

Иван Илич
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Торино
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