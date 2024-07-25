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Хавбек «Факела» Селе рассказал, что думает о взаимоотношениях ЮАР и России

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Факела» Табо Селе поделился мнением о взаимоотношениях ЮАР и России.

— Отношения с Россией позитивно сказываются на ЮАР?

— Конечно, это хорошо для моей страны. Политика сложная вещь, но мы прекрасно знаем об отношениях Востока с Западом. Из истории знаю, что моя страна страдала от западных стран, а отношения с Россией и членство БРИКС — единственная хорошая вещь для ЮАР. Этот союз помогает нам развиваться, — сказал Селе Sport24.

Селе выступает в «Факеле» с августа 2023 года, куда перебрался из польского клуба «Радомяк». Контракт командой рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Sport24
ФК Факел (Воронеж)
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1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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Кр. Советов – Ростов
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
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Факел – Акрон
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Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
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