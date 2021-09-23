Хачатурянц: «РФС очень повезло, что Витор Перейра согласился на наше предложение»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался о назначении португальца Витора Мелу Перейры новым руководителем департамента судейства.

«У Витора большой организационный опыт работы с судейством в других странах. Мы проанализировали этот опыт и посчитали, что этот кандидат является лучшим. Я считаю, что нам очень повезло, что Витор согласился на наше предложение. Нам предстоит эти реформы завершить. Это действительно серьезный вызов. Витор является очень известным человеком в системе УЕФА, отзывы о его работе есть в прессе. Сочетание этого опыта и стало главной причиной назначения. Россиян мы не рассматривали», — сказал Хачатурянц.

Португалец на этой должности сменил венгра Виктора Кашшаи. 64-летний экс-арбитр категорий ФИФА и УЕФА работал на матчах ЧМ-1998 и 2002 годов, а также судил финальные матчи еврокубков в 2000-е.