Гжегож Крыховяк: «После матча с «Зенитом» Семин подошел и сказал: «Знаешь что, Крыха? Ты был прав»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал эпизод в матче 20-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита» (0:0).

Польский хавбек пытался отвести главного тренера команды Юрия Семина от судьи после того, когда тот был недоволен желтой карточкой защитника Бенедикта Хеведеса и получил предупреждение.

— Когда я увидел повтор того момента, я схватился за голову, потому что перегнул палку, — приводит слова Крыховяка Newonce. — Но ты не чувствуешь это на поле. На поле видно, что твой тренер получил желтую карточку и вместо того, чтобы успокоиться, все время кричит на рефери. Вот почему я вскипел и кричал на помощника тренера, чтобы он увел его. Могло по казаться, что я толкаю его, но этого не так. В любом случае, это не сработало, потому что тренер получил красную карточку.