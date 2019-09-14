Гжегож Крыховяк: «Локомотив» готов к Лиге чемпионов»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк после победы в матче 9-го тура чемпионата России над «Сочи» (1:0) оценил готовность москвичей к старту на групповом этапе Лиге чемпионов. «Локо» предстоит сыграть с «Байером».

— «Сочи» больше владел мячом, но самое главное, что мы победили, — цитирует поляка официальный сайт «Локомотива». Команда готова к Лиге чемпионов, но если мы хотим побеждать и там, необходимо играть лучше. «Байер» — это хорошее начало. Мы готовы провести свой лучший матч и взять три очка.

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