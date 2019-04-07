22:00 | Футбол — РПЛ

Гжегож Крыховяк: "Локомотив" будет драться за место в Лиге чемпионов"

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Польский полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк после матча 22-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:1) поделился мнением об игре и рассказал об эмоциях главного тренера железнодорожников Юрия Семина после первого тайма.

– Мы расстроены, – начал Крыховяк. – Хотели забрать в этом матче три очка. Не лучшим образом сыграли в первом тайме, но во втором выглядели намного увереннее. Мы отыгрались и имели несколько моментов, чтобы забить еще. Это был хороший матч. И мы будем биться за место в Лиге чемпионов.

– Что сказал Семин в перерыве?

– Он не был рад игрой, как и все игроки. Сказал, что должны играть лучше после перерыва.

– Как можете прокомментировать эпизод с Барриосом?

– Не помню, что конкретно произошло. В любом случае это был чисто игровой момент. (Егор Бычков, Константин Колмаков)

Локомотив – Зенит

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