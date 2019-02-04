Гжегож Крыховяк: "Хочу остаться в "Локомотиве"

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк сказал, что хотел бы остаться в команде. Его контракт принадлежит "ПСЖ", за "Локо" он выступает на правах аренды до конца нынешнего сезона.

- Как я понимаю, "Локомотив" по окончании сезона должен решить, активирует ли он опцию по выкупу твоего контракта. Верно?

- Да, что-то похожее на это. Думаю, мне нужно поговорить с моим агентом. Клубы должны найти решение между собой.

- На сегодняшний момент ты хотел бы продолжить карьеру в "Локомотиве"?

- Да, конечно. Я счастлив здесь, - сказал поляк в интервью клубной пресс-службе.

29-летний Гжегож Крыховяк в текущем сезоне провел 24 матча за "Локомотив" и забил один мяч при четырех голевых передачах.

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