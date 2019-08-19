Гус Тил: «Знаю, что «Спартак» — ЦСКА — главное дерби России, жду на нем нашего полного стадиона»
05:10
Полузащитник «Спартака» Гус Тил в интервью «СЭ» перед дерби с ЦСКА рассказал, что знает о противостоянии этих команд.
— Вы в курсе, что такое «Спартак» — ЦСКА — противостояние, которое вас ждет в понедельник? — вопрос Тилу от обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера.
— Конечно. То же самое, что в Голландии «Аякс» — «Фейеноорд». Знаю, что это главное дерби России, и жду на нем нашего полного стадиона. И надеюсь, что после финального свистка он сойдет с ума от радости!
— А вы с ходу завоюете любовь болельщиков, для чего дерби — лучший способ.
— Мне это уже объяснили!
Дерби «Спартак» — ЦСКА пройдет в понедельник, 19 августа, начало — в 20.00 (мск).