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Гус Тил: «Промес сказал, что я точно не пожалею о переходе в «Спартак»

12:34
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Полузащитник «Спартака» Гус Тил в интервью клубной пресс-службе рассказал подробности своего перехода из АЗ, а также поделился впечатлениями от выступлении в России.

— Не связывались с Квинси Промесом, прежде чем принять приглашение «Спартака»?

— Мы буквально обменялись парой фраз. Я спросил, хорошее ли Москва место для жизни.

— И что ответил Квинси?

— Сказал, что я точно не пожалею о своем выборе.

— Как проходит знакомство с русским языком? Как думаете, получится его выучить?

— Будет очень сложно. Русский кардинально отличается от европейских языков. Но я буду стараться, кое-что уже выучил: «как дела», «хорошо», «спасибо», «доброе утро», «добрый день». В основном тренируюсь на водителе. Пока он мой главный учитель.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-08-31-gus_til_promes_skazal_chto_ya_tochno_ne_pozhaleyu/

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