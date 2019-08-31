Гус Тил: «Промес сказал, что я точно не пожалею о переходе в «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Гус Тил в интервью клубной пресс-службе рассказал подробности своего перехода из АЗ, а также поделился впечатлениями от выступлении в России.
— Не связывались с Квинси Промесом, прежде чем принять приглашение «Спартака»?
— Мы буквально обменялись парой фраз. Я спросил, хорошее ли Москва место для жизни.
— И что ответил Квинси?
— Сказал, что я точно не пожалею о своем выборе.
— Как проходит знакомство с русским языком? Как думаете, получится его выучить?
— Будет очень сложно. Русский кардинально отличается от европейских языков. Но я буду стараться, кое-что уже выучил: «как дела», «хорошо», «спасибо», «доброе утро», «добрый день». В основном тренируюсь на водителе. Пока он мой главный учитель.
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https://spartak.com/news/2019-08-31-gus_til_promes_skazal_chto_ya_tochno_ne_pozhaleyu/