Гус Тил: «Кононов хорош в тактике, он обладает голландским менталитетом»

Полузащитник «Спартака» Гус Тил в интервью «СЭ» рассказал, какое мнение у него сложилось о главном тренере команды Олеге Кононове.

— Он хорош в тактике. Знает, чего хочет, и умеет это понятно объяснить. Если говорить о стиле игры, который он хочет видеть у «Спартака», Кононов обладает голландским менталитетом. Это, кстати, была одна из причин, почему я захотел перейти в эту команду. Игра низом, позиционная атака — как раз то, что принято в Голландии. Как я понимаю, именно в такой тип футбола «Спартак» играл 20 лет назад. А теперь, чтобы мы снова стали так играть, все зависит от нас. Тренер ставит именно такую игру.

— Он излагал вам свои взгляды на футбол еще до того, как вы подписали контракт со «Спартаком»? — вопрос Тилу от обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера.

— Нет, но мне об этом сразу же рассказал Томас (Цорн. — Прим. И.Р.). Лично мы говорили не раз, но уже после того, как я стал спартаковцем.

— Принято считать, что Кононов никогда не кричит. Можете подтвердить?

— Я слишком мало пока бывал в раздевалке, в частности, в перерывах, чтобы судить об этом. Пока провел только один матч, в Грозном, когда у тренера не было никакого повода повышать голос в перерыве (улыбается).

Полностью интервью Гуса Тила — здесь