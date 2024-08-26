Гуренко поделился воспоминаниями о работе в «Локомотиве» под началом Семина

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко рассказал о воспоминаниях о работе под началом российского тренера железнодорожников Юрия Семина.

«Когда возобновлю карьеру? Я думаю, в ближайшее время. Работа с Семиным? Палыч —это человек, который работал сердцем. Отдавался полностью. Поэтому и был результат. Была искренность. За это нас полюбили болельщики», — цитирует Гуренко «РБ Спорт».

26 августа в Москве состоится матч 6-го тур РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовым».