Гурам Аджоев: «Мы ругали Александра Егорова. А сейчас разве лучше? Зачем вы убиваете футбол в России?»

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев резко высказался о судействе после поражения от «Спартака» (1:2) в шестом туре Тинькофф-РПЛ.

— Мы в прошлом году ругали судей. А в этом просто катастрофа! — сказал Аджоев. — Мы не намерены молчать. Так нельзя! Тогда и Матюнина отправьте на детектор! Отправьте, почему нет? Раз других посылают, почему его нельзя? Обязательно подадим жалобу на судейство. Мы ругали Александра Егорова. А сейчас разве лучше? Зачем вы убиваете футбол в России? Нельзя так. Мы даже вдесятером смотрелись достойно. Но нам противостояло 15 человек. Мне жаль своих ребят. (Виталий Айрапетов)