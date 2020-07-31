Гунько заменит Юрана на посту главного тренера «Химок»

По данным «СЭ», Сергея Юрана на посту главного тренера «Химок» заменит Дмитрий Гунько. Юран уже отправлен в отставку. Telegram-канал Вячеслава Короткина писал об этом кандидате в середине июля.

«Химки» по итогам досрочно завершенного сезона заняли второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и в следующей кампании все-таки выступят в РПЛ. Также команда под руководством Юрана дошла до финала Кубка России.

Последним место работы Гунько был «Спартак-2». (Дмитрий Симонов)