Гунько отреагировал на отказ «Спартака» от поиска нового главного тренера

Доменико Тедеско продолжит работу со «Спартаком» во второй части сезона. Экс-главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько в беседе с «СЭ» прокомментировал данное решение руководства красно-белых.

— Очевидно, что в команде приняли взвешенное решение, на это нужно было время. И у руководства, и у игроков есть понимание, что делать дальше. Все профессионалы, в том числе и Доменико. Никто не знает, что будет летом: останется Тедеско или нет. Решение приняли сейчас и, на мой взгляд, это правильное решение.

— Сможет ли команда навязать борьбу «Зениту» в весенней части чемпионата?

— Думаю, что да. Почему нет? Посмотрите на ЦСКА — у них же, по факту, то же самое. То Гончаренко уходит, то остается, то в Белоруссию уезжает. А в итоге команда на втором месте и претендует на самые высокие места. Так же, я думаю, будет и в «Спартаке». Эмоции стихли, и все поговорили, приняли адекватное решение.

Ранее руководство «Спартака» заявило, что Тедеско доработает с командой до конца сезона. Контракт с немецким специалистом рассчитан до лета 2021 года.

Также в СМИ появилась информация о том, что Тедеско покинет «Спартак» зимой, а на его место уже ищут нового тренера. Сообщалось, что клуб может возглавить Леонарду Жардим, Радослав Ковач, Кике Сетьен и другие.

(Владимир Пушкарев)