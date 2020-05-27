«Гулиев не вспылил — знал, что стало поводом». Томас Цорн — об отстранении хавбека от основного состава «Спартака»
21:30
Генеральный директор красно-белых Томас Цорн в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на санкции 23-летний полузащитник Аяз Гулиев, который переведен в «Спартак-2».
— Вы говорили с Гулиевым после конфликта? — вопрос Цорну.
— Наш личный разговор тет-а-тет еще предстоит. Сейчас мы изолированы в Тарасовке, а Гулиева здесь уже нет, поэтому пообщаться не можем. Его просто проинформировали о переводе в «Спартак-2».
— И какие эмоции в этот момент возникли у игрока?
— Я при этом не присутствовал — решение объявил начальник команды. Понятно, Аяз не обрадовался, но, насколько знаю, не вспылил, отнесся с пониманием — знал, что стало поводом. (Вячеслав Короткин)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса