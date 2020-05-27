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«Гулиев не вспылил — знал, что стало поводом». Томас Цорн — об отстранении хавбека от основного состава «Спартака»

21:30
Аяз Гулиев. Фото "СЭ"
Аяз Гулиев. Фото "СЭ"
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Генеральный директор красно-белых Томас Цорн в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на санкции 23-летний полузащитник Аяз Гулиев, который переведен в «Спартак-2».

— Вы говорили с Гулиевым после конфликта? — вопрос Цорну.

— Наш личный разговор тет-а-тет еще предстоит. Сейчас мы изолированы в Тарасовке, а Гулиева здесь уже нет, поэтому пообщаться не можем. Его просто проинформировали о переводе в «Спартак-2».

— И какие эмоции в этот момент возникли у игрока?

— Я при этом не присутствовал — решение объявил начальник команды. Понятно, Аяз не обрадовался, но, насколько знаю, не вспылил, отнесся с пониманием — знал, что стало поводом. (Вячеслав Короткин)

Полная версия интервью Томаса Цорна — здесь.

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