Генеральный директор красно-белых Томас Цорн в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на санкции 23-летний полузащитник Аяз Гулиев, который переведен в «Спартак-2».

— Вы говорили с Гулиевым после конфликта? — вопрос Цорну.

— Наш личный разговор тет-а-тет еще предстоит. Сейчас мы изолированы в Тарасовке, а Гулиева здесь уже нет, поэтому пообщаться не можем. Его просто проинформировали о переводе в «Спартак-2».

— И какие эмоции в этот момент возникли у игрока?

— Я при этом не присутствовал — решение объявил начальник команды. Понятно, Аяз не обрадовался, но, насколько знаю, не вспылил, отнесся с пониманием — знал, что стало поводом. (Вячеслав Короткин)

Полная версия интервью Томаса Цорна — здесь.