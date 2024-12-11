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Сегодня, 08:17

Губерниев заявил, что Батраков созрел для перехода в европейский клуб

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на возможный переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в клуб из Европы.

«Я думаю, что Леша нужен сейчас «Локомотиву», но если он уедет, я этому не удивлюсь. Он вполне созрел уже для больших команд, хотя «Локомотив» тоже является большой командой. В любом случае считаю, что если будет мощное предложение, то он уедет. «Локо» — отличная команда, не стоит удивляться, что оттуда уезжают люди в Европу, те же браться Миранчуки», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

В первой части сезона 19-летний Батраков провел 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость 5 миллионов евро.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Динамо
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Краснодар – Кр. Советов
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