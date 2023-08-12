Губерниев: «Может быть, Дзюба хотел засунуть телефон в свое место. У него много мест, куда он может засунуть»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на угрозы нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес журналиста.

«Может быть, Артем Дзюба имел в виду свое место, куда он засунет телефон. Надо поинтересоваться у товарища Дзюбы, куда он хотел засунуть телефон журналиста. Как мы знаем, у Артема есть много всяких мест, куда он может засунуть. Публично надо уметь держать удар, ведь Дзюба — парень неплохой, но видно, что его что-то гнетет. Артем пытается стать шоуменом: что-то получается, что-то — нет. Есть ощущение, что он не в своей тарелке, с чем это связано — сложно сказать», — цитирует Губерниева Sport24.

После матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) корреспондент спросил у Дзюбы о том, не обидно ли ему было слышать от Игоря Шалимова слова, что он забьет не больше двух мячей в нынешнем сезоне чемпионата России. На что нападающий нагрубил журналисту, сказав: «Я тебе телефон в одно место засуну».