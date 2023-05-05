Губерниев: «Прекрасный раздражитель для «Спартака» — взять и не позволить «Зениту» стать чемпионом»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак» в 26-м туре чемпионата России.

«Что нужно сделать «Спартаку»? Как нормальной футбольной команде, как нормальным спортсменам играть на победу и не позволить «Зениту» победить. «Зенит» все равно, конечно, чемпионом станет в этом году. Вопрос — когда? Мне кажется, что это прекрасный раздражитель для «Спартака» — взять и не позволить «Зениту», во всяком случае, в очном противостоянии стать чемпионом и выиграть. Это отличная мотивация, поэтому это будет интересный матч. И для «Зенита» тоже, естественно: обыграть принципиального соперника, стать чемпионом именно в матче со «Спартаком» и после матча праздновать. Этот тоже момент принципиальный. Мы все ждем этого противостояния с огромным интересом. Это настоящий спорт, это прекрасный футбол, и пусть победит сильнейший!» — сказал Губерниев «СЭ».

Матч 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая. Начало встречи — в 18.00.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 61 очко за 25 туров. «Спартак» — третий (49).