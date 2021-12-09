Губерниев отреагировал на решение КДК не отменять красную карточку Соболеву
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение КДК РФС не отменять красную карточку нападающего «Спартака» Александра Соболева, полученную в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:1).
«Мне сложно сказать. Они же чем-то руководствовались, значит, им виднее. В этой ситуации мы можем разводить руками. Есть специальный орган, который принимает решение. Они его приняли, значит, надо с ним считаться», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Напомним, что Соболев получил красную карточку на 33-й минуте встречи за фол против полузащитника «Ахмата» Игоря Коновалова.
Главный арбитр игры Виталий Мешков удалил нападающего после просмотра видеоповтора, на необходимость изучения которого после стыка игроков указали видеоассистенты.
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