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Губерниев отреагировал на решение КДК не отменять красную карточку Соболеву

17:27
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение КДК РФС не отменять красную карточку нападающего «Спартака» Александра Соболева, полученную в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:1).

«Мне сложно сказать. Они же чем-то руководствовались, значит, им виднее. В этой ситуации мы можем разводить руками. Есть специальный орган, который принимает решение. Они его приняли, значит, надо с ним считаться», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Напомним, что Соболев получил красную карточку на 33-й минуте встречи за фол против полузащитника «Ахмата» Игоря Коновалова.
Главный арбитр игры Виталий Мешков удалил нападающего после просмотра видеоповтора, на необходимость изучения которого после стыка игроков указали видеоассистенты.

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