Губерниев не удивился победе «Зенита» над ЦСКА: «Команда Семака расставляет все по своим местам»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о победе «Зенита» над ЦСКА (4:1) в матче 16-го тура РПЛ.

«Ничего удивительного в победе «Зенита» точно нет. Невозможно было представить, что петербуржцы в этом матче сыграют хуже, чем до этого. Я предполагал до игры, что «Зенит» крупно обыграет ЦСКА. Команда Семака расставляет все по своим местам», — сказал Губерниев «СЭ».

«Зенит» набрал 34 очка и поднялся на первое место в таблице. У идущего вторым московского «Динамо» (32 очка) есть игра в запасе. ЦСКА остался пятым с 26 очками.

В следующем туре «Зенит» 5 декабря примет «Балтику», а ЦСКА в этот же день в гостях сыграет с «Родиной».