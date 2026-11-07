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Губерниев назвал кандидата на пост главного тренера «Локомотива»: «Может, Черчесов вдохнет жизнь в команду»

Александр Абустин
корреспондент

Комментатор и болельщик «Локомотива» Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о том, кто должен возглавить московский клуб после увольнения Михаила Галактионова с поста главного тренера.

6 ноября об отставке Галактионова после поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ сообщил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных. С того момента пресс-служба «Локомотива» так и не объявила об уходе тренера.

Михаил Галактионов.«В ожидании исправления ситуации». «Локомотив» так и не выпустил заявление об уходе Галактионова

«Может, Черчесов вдохнет жизнь в команду. Надо встряхнуть коллектив, а Станислав Саламович это умеет делать. Не смущает ли его неудача в «Ахмате»? У многих тренеров такое случается. Если бы он с «ПСЖ» опустился на последнее место, вот тогда бы мы говорили про неудачу», — сказал Губерниев «СЭ».

Галактионов возглавлял «Локомотив» с ноября 2022 года. Специалист был отправлен в отставку после поражения железнодорожников от «Рубина» (0:1) в домашнем матче 14-го тура РПЛ.

Последним местом работы 63-летнего Черчесова был «Ахмат», который он возглавлял с августа 2025 года по ноябрь 2026 года.

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Михаил Галактионов
Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Илья Самошников
Илья Самошников

Рубин

 10 1 2
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