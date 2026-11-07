Губерниев назвал кандидата на пост главного тренера «Локомотива»: «Может, Черчесов вдохнет жизнь в команду»

Комментатор и болельщик «Локомотива» Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о том, кто должен возглавить московский клуб после увольнения Михаила Галактионова с поста главного тренера.

6 ноября об отставке Галактионова после поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ сообщил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных. С того момента пресс-служба «Локомотива» так и не объявила об уходе тренера.

«Может, Черчесов вдохнет жизнь в команду. Надо встряхнуть коллектив, а Станислав Саламович это умеет делать. Не смущает ли его неудача в «Ахмате»? У многих тренеров такое случается. Если бы он с «ПСЖ» опустился на последнее место, вот тогда бы мы говорили про неудачу», — сказал Губерниев «СЭ».

Галактионов возглавлял «Локомотив» с ноября 2022 года. Специалист был отправлен в отставку после поражения железнодорожников от «Рубина» (0:1) в домашнем матче 14-го тура РПЛ.

Последним местом работы 63-летнего Черчесова был «Ахмат», который он возглавлял с августа 2025 года по ноябрь 2026 года.