Грушевский: «Судьба Абаскаля в «Спартаке» будет зависеть от итогов сезона»

Известный болельщик ЦСКА и артист Михаил Грушевский поделился мнением о возможном уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

Ранее перед матчем 22-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0) испанский специалист заявил, что стартовый состав ему подсказывает Бог.

«Вряд ли он на полном серьезе обсуждал божий промысел. Но мне кажется, это дело болельщиков «Спартака» и руководства клуба. Судьба Абаскаля будет зависеть от итогов сезона, потому что до сих пор все достаточно непредсказуемо. «Спартак», как и ЦСКА, может подняться в призы или опуститься и выпасть из пятерки. Поверьте, если «Спартак» успешно закончит сезон с точки зрения болельщиков и руководства, то никто не припомнит Абаскалю эту, наверное, не самую удачную шутку. А если итоги будут неутешительные, то ему припомнят не только это, но и прошлый сезон и всю его биографию. Привлекут драгоценного Александра Мостового, и он скажет все, что думает, про Абаскаля. А пока только конечный результат будет определять», — цитирует Грушевского Metaratings.ru.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.

В следующем туре красно-белые проведут выездную встречу с «Динамо». Игра состоится 7 апреля.