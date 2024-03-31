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Сегодня, 15:22

Грушевский: «Судьба Абаскаля в «Спартаке» будет зависеть от итогов сезона»

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Известный болельщик ЦСКА и артист Михаил Грушевский поделился мнением о возможном уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

Ранее перед матчем 22-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0) испанский специалист заявил, что стартовый состав ему подсказывает Бог.

«Вряд ли он на полном серьезе обсуждал божий промысел. Но мне кажется, это дело болельщиков «Спартака» и руководства клуба. Судьба Абаскаля будет зависеть от итогов сезона, потому что до сих пор все достаточно непредсказуемо. «Спартак», как и ЦСКА, может подняться в призы или опуститься и выпасть из пятерки. Поверьте, если «Спартак» успешно закончит сезон с точки зрения болельщиков и руководства, то никто не припомнит Абаскалю эту, наверное, не самую удачную шутку. А если итоги будут неутешительные, то ему припомнят не только это, но и прошлый сезон и всю его биографию. Привлекут драгоценного Александра Мостового, и он скажет все, что думает, про Абаскаля. А пока только конечный результат будет определять», цитирует Грушевского Metaratings.ru.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.

В следующем туре красно-белые проведут выездную встречу с «Динамо». Игра состоится 7 апреля.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Михаил Грушевский
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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