Бывший нападающий Шамиль Лахиялов, выступавший в 2007-2010 годах за команду из Грозного, в интервью «СЭ» рассказал, как реагировал на неудачи глава Чеченской республики, почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров.

— Проиграли на выезде «Рубину» 0:4. После матча Рамзан Ахматович вызвал к себе. Как бы сказать... Разгон устроить, — вспоминает Лахиялов. — Запомнился эпизод — «Терек» (так «Ахмат» назывался до 2017 года. — Прим. Ю.Г.) как раз у «Рубина» приобрел футболиста Кобенко. Камера его выхватила после матча — то с одним футболистом хочет майками поменяться, то с другим. А ему все отказывают. Рамзану Ахматовичу это сильно не понравилось.

— Как сформулировал?

— Я до сих пор фразу помню: «Если она тебе сильно нужна, эта футболка, я тебе ее достану. А если тебе нужна потная футболка — я его пот тоже достану...»

— Прекрасно сказано.

— Сильные претензии тогда были высказаны Грозному. Впервые я увидел в таком гневе Рамазана Ахматовича.

— Страшен в гневе?

— Да он все по справедливости говорил! Ошибка Грозного в том, что пытался оправдываться. Большая ошибка!

— Надо было молчать?

— Надо было молчать и воспринимать. Тем более, претензии по делу. Прими, опусти голову и скажи: «Согласен». Безвольно проиграли! Ты еще пытаешься что-то говорить? Некрасиво было!

— Что говорил-то Вячеслав Викторович?

— Что-то такое бросил — «Когда я выигрывал, меня хвалили, а когда проиграл...» Одной реплики хватило. Совсем не в тему.

— Бывший покровитель «Анжи» Шихсаидов такому тренеру немедленно навешал бы звонких оплеух. А Кадыров?

— Нет. До тумаков не дошло. Одного взгляда хватило!

— Недолго Грозный после оставался тренером?

— Тот сезон не доработал. (Юрий Голышак)