Громкие апплодисменты для Карпина в раздевалке. «Ростов» выпустил яркое видео о победе над «Локомотивом»
«Ростов» опубликовал новое видео на своем канале в Youtube. На нем показано, что осталось за кадром выездного матча 8-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1).
Ролик показывает, как команды выходили на поле, эмоциональные моменты матча и забитые голы, апплодисменты игроков ростовской команды сначала своим болельщикам, а затем уже в раздевалке главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.
Эмоции бомбического матча с «Локо» от кромки поля в нашем новом ролике. Это уже история!— Football Club Rostov (@rostovfc) September 1, 2019
? Безумный Норманн
? Чистяков о сэйве Чернова
? Веселье в раздевалке
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