Гришин: «За что ругать Лусиано Гонду? Нападающие ЦСКА — заложники игровой системы»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» после матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:4) высказался о проблемах армейцев в атаке и объяснил, почему не считает справедливой критику в адрес нападающего Лусиано Гонду.

«Возьмите, например, «Оренбург» или «Ахмат». Разве там форварды сильнее, чем Лусиано и Мусаев? Мелкадзе и Конате разве сильнее? На фоне Кордобы, понятно, многие потеряются.

Тюкавин за счет чего забивает? За счет того, что ему делают хорошие передачи в штрафную. Осипенко выполнил классный навес на последней минуте в Воронеже — Константин принес бело-голубым победу. Ну так вы делайте такие же выверенные передачи на Гонду и Мусаева — они тоже будут забивать!

Здесь все упирается в то, создает ли команда моменты для своих форвардов или нет. А как играет ЦСКА? Всегда один из центральных нападающих действует спиной к воротам и вытягивает на себя защитников, чтобы Глебов или Круговой могли убежать в свободные зоны. При такой модели игры у Лусиано будет меньше шансов отличиться, чем у того же Тюкавина. Потому что динамовец действует в створе ворот.

Получается, что нападающие армейцев — Мусаев и Лусиано — заложники этой системы. Они должны играть в недодачу, чтобы из-под них с одной стороны убегал Круговой, а с другой — Глебов. За счет этого освобождаются другие футболисты, которые и забивают голы. Поэтому глобально: за что тут ругать Гонду?

А, например, тактика «Спартака», «Краснодара» и «Динамо» подразумевает, что центральные нападающие — Угальде, Кордоба, Тюкавин — играют лицом к воротам, действуют непосредственно в штрафной и нацелены на завершение атак», — заявил Гришин «СЭ».