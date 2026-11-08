Гришин: «С Кордобой не сравнятся ни Тюкавин, ни Угальде. Колумбиец всем все показал»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» сравнил нападающего «Краснодара» Джона Кордобу с форвардами других клубов РПЛ.

33-летний колумбиец отличился в победном для «Краснодара» матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (4:2).

«Да с Кордобой сложно кого-либо сравнивать в нашем чемпионате, когда колумбиец в порядке. Он всем все вчера показал. Но возьмите, например, «Оренбург» или «Ахмат». Разве там форварды сильнее, чем Лусиано и Мусаев? Мелкадзе и Конате разве сильнее? На фоне Кордобы, понятно, многие потеряются.

Я бы Тюкавина и Угальде на одну ступень с Кордобой не ставил. Тюкавин за счет чего забивает? За счет того, что ему делают хорошие передачи в штрафную. Осипенко выполнил классный навес на последней минуте в Воронеже — Константин принес бело-голубым победу. Ну так вы делайте такие же выверенные передачи на Гонду и Мусаева — они тоже будут забивать!

По-другому-то никак. Здесь все упирается в то, создает ли команда моменты для своих форвардов или нет. А, например, тактика «Спартака», «Краснодара» и «Динамо» подразумевает, что центральные нападающие — Угальде, Кордоба, Тюкавин — играют лицом к воротам, действуют непосредственно в штрафной и нацелены на завершение атак», — отметил Гришин «СЭ».