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Гришин: «С Кордобой не сравнятся ни Тюкавин, ни Угальде. Колумбиец всем все показал»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» сравнил нападающего «Краснодара» Джона Кордобу с форвардами других клубов РПЛ.

33-летний колумбиец отличился в победном для «Краснодара» матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (4:2).

«Да с Кордобой сложно кого-либо сравнивать в нашем чемпионате, когда колумбиец в порядке. Он всем все вчера показал. Но возьмите, например, «Оренбург» или «Ахмат». Разве там форварды сильнее, чем Лусиано и Мусаев? Мелкадзе и Конате разве сильнее? На фоне Кордобы, понятно, многие потеряются.

Я бы Тюкавина и Угальде на одну ступень с Кордобой не ставил. Тюкавин за счет чего забивает? За счет того, что ему делают хорошие передачи в штрафную. Осипенко выполнил классный навес на последней минуте в Воронеже — Константин принес бело-голубым победу. Ну так вы делайте такие же выверенные передачи на Гонду и Мусаева — они тоже будут забивать!

По-другому-то никак. Здесь все упирается в то, создает ли команда моменты для своих форвардов или нет. А, например, тактика «Спартака», «Краснодара» и «Динамо» подразумевает, что центральные нападающие — Угальде, Кордоба, Тюкавин — играют лицом к воротам, действуют непосредственно в штрафной и нацелены на завершение атак», — отметил Гришин «СЭ».

Джон Кордоба и&nbsp;Александр Гришин.«Жоао Виктор, ты куда выносишь?! Руки у Кордобы не увидел. А за что ругать Лусиано?» Гришин — о поражении ЦСКА

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Георгий Мелкадзе
Джон Кордоба
Константин Тюкавин
Лусиано Гонду
Максим Осипенко
Манфред Угальде
Мохамед Конате
Тамерлан Мусаев
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
5
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
6
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
7
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург 2 : 0
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Максим Глушенков
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 10
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Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
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Зенит

 4
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Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

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Рубин

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