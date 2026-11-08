Гришин о втором голе «Краснодара»: «Не было никакой руки у Кордобы! Жоау Виктор, ты куда выносишь?!»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» прокомментировал спорный эпизод со вторым голом «Краснодара» (2:4) в ворота армейцев в матче 14-го тура чемпионата России. Эксперт считает, что арбитр Сергей Карасев правильно засчитал взятие ворот.

«Да ну, бросьте вы. Не было там никакой руки у Кордобы. Не подыгрывал он себе, нарушая правила. Я вообще не понимаю, зачем Карасева позвали к монитору. Мяч же никак не крутился — значит, касания никакого не было. Если бы Кордоба подыграл себе рукой, то мяч полетел бы совсем по-другому. А мяч, повторюсь, вообще не крутился! Для меня это чистый гол.

Бориско? Не прочитал эпизод. Но у меня здесь вопросы даже не к голкиперу, а к Жоау Виктору. Ты куда выбиваешь, куда выносишь?! К воротам... Проблема в том, что он ошибается чуть ли не в каждом матче. И если против условного «Акрона» такие ляпы еще могут прокатить, то против «Краснодара» — извините... Чистый гол, что здесь еще обсуждать? Как бы я ни относился к ЦСКА, надо быть объективным: Карасев хорошо отработал в этой встрече», — сказал Гришин «СЭ».