Гришин: «Кисляк провалил матч с «Краснодаром». Олейников для меня загадка»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» оценил игру футболистов армейской команды в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:4). По его мнению, определяющими в результате стали индивидуальные ошибки красно-синих в обороне.

«Прежде всего, нужно говорить о серьезных ошибках армейцев в обороне. Лукин не удержал Кордобу, потом Виктор совершил такой необъяснимый вынос... Команды из второй восьмерки еще могут тебе простить такие ляпы. Но в играх против «Краснодара», «Зенита», «Спартака», «Динамо» за такое мгновенно наказывают! Что и произошло.

Причем мы сейчас можем говорить о приличной игре армейцев до перерыва, забывая об одном важном моменте. Кордоба мог оформлять дубль вскоре после своего первого гола. И о чем бы мы тогда сейчас рассуждали? Вспомните эпизод, когда накрыли Кисляка и форвард «быков» пробил из убойной позиции рядом со штангой. Все могло закончиться... С другой стороны, после этого упущенного хозяевами реального шанса ЦСКА действительно играл неплохо, создавал моменты. Где-то подвела реализация, где-то немного не повезло.

Но с 60-й по 85-ю минуту «Краснодар» владел тотальным преимуществом. И счет мог быть и крупнее.

Олейников? Он в каких-то матчах выглядит хорошо, а в каких-то просто теряется. Для меня это, на самом деле, загадка. Потому что он и в других командах так же играл. Вроде бы выдаст мощный матч, про него начинают говорить, а в следующей игре — и ничего совсем не получается. То, что вчера он выпал из игры, очевидно. Поэтому его и заменили. Хотя можно было и Алвеса, и Облякова снимать с игры одновременно. Кисляк вообще провалил матч. Что тут говорить? Два таких «привоза»...» — заявил Гришин «СЭ».