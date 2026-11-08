Гришин: «Кисляк провалил матч с «Краснодаром». Олейников для меня загадка»
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» оценил игру футболистов армейской команды в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:4). По его мнению, определяющими в результате стали индивидуальные ошибки красно-синих в обороне.
«Прежде всего, нужно говорить о серьезных ошибках армейцев в обороне. Лукин не удержал Кордобу, потом Виктор совершил такой необъяснимый вынос... Команды из второй восьмерки еще могут тебе простить такие ляпы. Но в играх против «Краснодара», «Зенита», «Спартака», «Динамо» за такое мгновенно наказывают! Что и произошло.
Причем мы сейчас можем говорить о приличной игре армейцев до перерыва, забывая об одном важном моменте. Кордоба мог оформлять дубль вскоре после своего первого гола. И о чем бы мы тогда сейчас рассуждали? Вспомните эпизод, когда накрыли Кисляка и форвард «быков» пробил из убойной позиции рядом со штангой. Все могло закончиться... С другой стороны, после этого упущенного хозяевами реального шанса ЦСКА действительно играл неплохо, создавал моменты. Где-то подвела реализация, где-то немного не повезло.
Но с 60-й по 85-ю минуту «Краснодар» владел тотальным преимуществом. И счет мог быть и крупнее.
Олейников? Он в каких-то матчах выглядит хорошо, а в каких-то просто теряется. Для меня это, на самом деле, загадка. Потому что он и в других командах так же играл. Вроде бы выдаст мощный матч, про него начинают говорить, а в следующей игре — и ничего совсем не получается. То, что вчера он выпал из игры, очевидно. Поэтому его и заменили. Хотя можно было и Алвеса, и Облякова снимать с игры одновременно. Кисляк вообще провалил матч. Что тут говорить? Два таких «привоза»...» — заявил Гришин «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
2
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
3
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
4
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
5
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
6
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
7
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
12
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|1 : 0
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|4 : 2
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|2 : 0
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
|
|
Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2