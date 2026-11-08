Гришин: «Кирилл Глебов — не креативный футболист. У него просто есть хорошая скорость»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» объяснил, почему выход полузащитника Кирилла Глебова на замену в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:4) не принес армейцам желаемого результата.

«Судя по стартовой расстановке ЦСКА, армейцы собирались в первом тайме прежде всего контролировать мяч, чтобы «Краснодар» устал. При ничейном счете хозяев такой результат не устраивал бы. Они вынуждены были бы побежать вперед, и тогда выход быстрого, скоростного Глебова на замену выглядел бы оправданным. Он получил бы свободное пространство за спинами защитников «Краснодара». Но поскольку хозяева вели в счете и оборонялись достаточно низко, появление Глебова оказалось не слишком эффективным.

Понимаете, Глебов — это одна опция. Длинная передача на него, чтобы он куда-то убежал. А если команда соперника обороняется низко, то Кирилл не слишком полезен. Потому что это не креативный футболист. У него просто есть хорошая скорость, и все.

Если мы посмотрим другие матчи ЦСКА, то увидим, что у армейцев все очень просто. Данилов получает мяч под левую ногу — следует длинная передача на фланг — на того же Глебова, если он в старте, или Аззи. То же самое можно сказать и про Жоау Виктора. С командами из второй восьмерки такая тактика нередко срабатывает. А тот же «Краснодар» вчера оборонялся низко, защитники не пускали себе за спину. Вот и все.

В общем, по нынешней игре ЦСКА в атаке все ясно. Понятно, как команда действует. От обороны, через длинные передачи (диагонали) на Глебова или Кругового», — сказал Гришин «СЭ».