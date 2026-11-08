Гришин: «Кирилл Глебов — не креативный футболист. У него просто есть хорошая скорость»
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» объяснил, почему выход полузащитника Кирилла Глебова на замену в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:4) не принес армейцам желаемого результата.
«Судя по стартовой расстановке ЦСКА, армейцы собирались в первом тайме прежде всего контролировать мяч, чтобы «Краснодар» устал. При ничейном счете хозяев такой результат не устраивал бы. Они вынуждены были бы побежать вперед, и тогда выход быстрого, скоростного Глебова на замену выглядел бы оправданным. Он получил бы свободное пространство за спинами защитников «Краснодара». Но поскольку хозяева вели в счете и оборонялись достаточно низко, появление Глебова оказалось не слишком эффективным.
Понимаете, Глебов — это одна опция. Длинная передача на него, чтобы он куда-то убежал. А если команда соперника обороняется низко, то Кирилл не слишком полезен. Потому что это не креативный футболист. У него просто есть хорошая скорость, и все.
Если мы посмотрим другие матчи ЦСКА, то увидим, что у армейцев все очень просто. Данилов получает мяч под левую ногу — следует длинная передача на фланг — на того же Глебова, если он в старте, или Аззи. То же самое можно сказать и про Жоау Виктора. С командами из второй восьмерки такая тактика нередко срабатывает. А тот же «Краснодар» вчера оборонялся низко, защитники не пускали себе за спину. Вот и все.
В общем, по нынешней игре ЦСКА в атаке все ясно. Понятно, как команда действует. От обороны, через длинные передачи (диагонали) на Глебова или Кругового», — сказал Гришин «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
2
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
3
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
4
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
5
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
6
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
7
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
12
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|1 : 0
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|4 : 2
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|2 : 0
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
|
|
Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2